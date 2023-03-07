На матче московского «Динамо» и ХК «Торпедо» произошла массовая драка болельщиков
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На матче московского «Динамо» и «Торпедо» произошла массовая драка болельщиков.
Активное участие в ней приняли порядка пяти фанатов, однако в ходе инцидента задело и других людей на стадионе. В дело пришлось вмешаться стюардам матча, пытавшимся разнять фанатов. Другие болельщики попытались разнять участников драки, однако те лишь упали на сидящих людей.
Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился третий матч первого раунда плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Счёт в серии стал 2-1 в пользу московской команды.
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