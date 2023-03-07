Гол Подколзина и передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» переиграть «Нэшвилл»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).

В составе «Предаторз» голы забили Колтон Сиссонс и Люк Евангелиста, оформивший дубль.

За «Ванкувер» забили Элиас Петтерссон, Василий Подколзин и Дакота Джошуа. Российский нападающий Андрей Кузьменко отдал результативную передачу и не смог реализовать свою попытку в послематчевой серии. Победу «косаткам» принёс буллит Элиаса Петтерссона.

Отметим, что «хищники» отыгрались со счёта 1:3, проигрывая к 46-й минуте встречи.