Гол Подколзина и передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» переиграть «Нэшвилл»
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).
НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2023, вторник. 06:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Петтерссон (Кузьменко, Бовиллье) – 04:28 (5x5) 1:1 Сиссонс (Смит, Лозон) – 04:55 (5x5) 2:1 Подколзин (Берроуз, Воланин) – 10:56 (5x5) 3:1 Джошуа (Оман, Хьюз) – 45:43 (5x5) 3:2 Евангелиста (Шервуд, Лозон) – 48:31 (5x5) 3:3 Евангелиста (Бэрри) – 56:55 (5x5) 4:3 Петтерссон – 65:00
В составе «Предаторз» голы забили Колтон Сиссонс и Люк Евангелиста, оформивший дубль.
За «Ванкувер» забили Элиас Петтерссон, Василий Подколзин и Дакота Джошуа. Российский нападающий Андрей Кузьменко отдал результативную передачу и не смог реализовать свою попытку в послематчевой серии. Победу «косаткам» принёс буллит Элиаса Петтерссона.
Отметим, что «хищники» отыгрались со счёта 1:3, проигрывая к 46-й минуте встречи.
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