Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Подколзина и передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» переиграть «Нэшвилл»

Гол Подколзина и передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» переиграть «Нэшвилл»
Комментарии

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2023, вторник. 06:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Петтерссон (Кузьменко, Бовиллье) – 04:28 (5x5)   1:1 Сиссонс (Смит, Лозон) – 04:55 (5x5)   2:1 Подколзин (Берроуз, Воланин) – 10:56 (5x5)   3:1 Джошуа (Оман, Хьюз) – 45:43 (5x5)   3:2 Евангелиста (Шервуд, Лозон) – 48:31 (5x5)   3:3 Евангелиста (Бэрри) – 56:55 (5x5)   4:3 Петтерссон – 65:00

В составе «Предаторз» голы забили Колтон Сиссонс и Люк Евангелиста, оформивший дубль.

За «Ванкувер» забили Элиас Петтерссон, Василий Подколзин и Дакота Джошуа. Российский нападающий Андрей Кузьменко отдал результативную передачу и не смог реализовать свою попытку в послематчевой серии. Победу «косаткам» принёс буллит Элиаса Петтерссона.

Отметим, что «хищники» отыгрались со счёта 1:3, проигрывая к 46-й минуте встречи.

Новость по теме
Шайба Кузьменко помогла «Ванкуверу» уверенно обыграть «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023