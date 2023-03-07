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А. Юдин: наверное, Тихонов перепутал хоккей с биатлоном

А. Юдин: наверное, Тихонов перепутал хоккей с биатлоном
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Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин ответил на слова олимпийского чемпиона мира по биатлону Александра Тихонова, раскритиковавшего судейство в серии плей-офф КХЛ между армейцами и минским «Динамо».

«Удивительно, когда заслуженный человек, легенда в своём виде спорта несёт такую чушь про хоккей. Это всё равно что я приду и буду с умным видом давать советы биатлонистам, как им лучше смазывать лыжи и с какой мишени начинать стрельбу. Тихонов, наверное, перепутал хоккей с биатлоном. Во втором матче серии минские легионеры вели себя просто отвратительно — Меркли оскорбил судей, а Пакетт осознанно грубил. Бить клюшкой в пах — последнее дело. Ещё был грязный фол против Яшкина. Все свои минуты штрафа минчане заработали по делу, а кое-где судьи их даже пожалели.

В третьем матче уже СКА большую часть времени играл в меньшинстве, но ухитрился отбиться даже после удаления Жафярова на пять минут. При этом армейцы не жаловались на судей, а переиграли соперника и забрали сухую победу. Попали во все мишени — так уважаемому Александру Тихонову будет понятнее.

Конечно, приятно, что биатлонные легенды интересуются нашим видом спорта, но, чтобы давать комментарии прессе, хорошо бы для начала изучить правила хоккея. И ещё нужно внимательно смотреть матчи, не переключать на биатлон. Тогда, возможно, у Александра Ивановича сложится более адекватная картина происходящего на площадке», — сказал Юдин «Чемпионату».

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