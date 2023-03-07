Где смотреть четвёртый матч первого раунда Кубка Гагарина «Витязь» — «Локомотив»

Сегодня, 7 марта, в Балашихе пройдёт четвёртый матч серии 1/4 Западной конференции КХЛ между «Витязем» и «Локомотивом». Начало встречи — в 19:30 мск.

Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте KHL.

Ранее команды не встречались друг с другом в плей-офф. Первый матч серии закончился в овертайме, единственную шайбу на первой минуте дополнительного времени забросил хоккеист «Витязя». Во втором матче серии «Локомотиву» удалось взять убедительный реванш со счётом 6:2. Для главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина это была первая победа в плей-офф у руля ярославской команды. Третья встреча завершилась в пользу железнодорожников — 4:0.

Напомним, впервые в истории КХЛ по итогам первых двух матчей всех серий первого раунда плей-офф зафиксированы ничейные результаты.