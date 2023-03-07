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Владислав Гавриков прокомментировал дебютный гол после обмена в «Лос-Анджелес»

Владислав Гавриков прокомментировал дебютный гол после обмена в «Лос-Анджелес»
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Российский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков поделился мыслями после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Кроме того, игрок прокомментировал дебютный гол за «королей».

«Я знал, что это займёт некоторое время вроде изучение деталей и всего подобного. Я чувствую себя всё более комфортно с каждым матчем», — приводит слова Гаврикова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что российский защитник стал вторым в команде по количеству времени, проведённого на льду. Гавриков отыграл 21 минуту 21 секунду, забросил шайбу и завершил встречу с 1 (1+0) очком при показателе полезности «+1».

Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

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