«Добро пожаловать в Лос-Анджелес!» В «Кингз» отреагировали на дебютный гол Гаврикова

Пресс-служба «Лос-Анджелес Кингз» в «Твиттере» отреагировала на дебютный гол российского защитника Владислава Гаврикова за клуб.

«Добро пожаловать в Лос-Анджелес, Владислав Гавриков!» — говорится в сообщении.

Отметим, что российский защитник стал вторым в команде по количеству времени, проведённого на льду. Гавриков отыграл 21 минуту 21 секунду, забросил шайбу и завершил встречу с 1 (1+0) очком при показателе полезности «+1».

Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

Новость по теме Российский защитник Гавриков забил дебютный гол за «Лос-Анджелес», забросив «Вашингтону»