«Мы сами выбрали эту профессию». В. Козлов — о переживаниях во время матча

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» с минимальным счётом.

«Это игра плей-офф, тут всегда побеждает тот, кто меньше пропускает. То, как тренеры смотрят на такую игру [с небольшим количеством моментов] и переживают, — мы сами выбрали эту профессию. Пытаемся с этим справляться.

Если честно, весь матч был напряжённым. Он держал в тонусе и одну, и другую команду. Ёкнуло или не ёкнуло в последние секунды, когда «Адмирал» чуть не попал по пустым, я не успел среагировать.

Отсутствие Пустозёрова и торосовцев? Сегодня решили, что будут играть Джош и Стёпа Санников. Ребята сегодня не были в составе, но они готовятся к матчам. Сейчас до дома доберёмся, завтра будет день на раздумье о том, проведём ли ротацию», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.