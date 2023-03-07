Панин: чтобы подобрать ключи к Серебрякову, его надо выводить из себя, закрывать

Капитан и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал победу в четвёртом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» с минимальным счётом (1:0, 2-2).

«Конечно, не помню свой предыдущий победный гол в плей-офф. Шестая игра финала-2010? Класс! Я не думаю, в каком году я забил. Важно, что мы выиграли этот матч!

Даня Башкиров дал передачу, я набросил на ворота, ребята закрывали вратаря. Сработали так, как мы и договаривались. Всё просто. У «Адмирала» хороший вратарь, хорошо играет на выходах, от него почти нет отскоков. Чтобы подобрать ключи к Серебрякову, нужно обязательно его закрывать, создавать помеху, выводить из себя», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.