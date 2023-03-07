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«Колхоз «Рассвет»!» Тренер «Адмирала» высказался о внезапно прерванной пресс-конференции

«Колхоз «Рассвет»!» Тренер «Адмирала» высказался о внезапно прерванной пресс-конференции
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев был прерван во время пресс-конференции после поражения в матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

Наставник отвечал на вопрос журналиста, однако неожиданно раздалось сообщение об аварии в одном из районов города. Тамбиева попросили подождать, а после продолжить речь.

— Спасибо. Продолжаем, — сказали после того, как сообщение завершилось.
— Да меня уже с мысли сбили. Что это «продолжаем»? — Смеясь, ответил Тамбиев.

После этого сообщение повторилось.

«Колхоз «Рассвет» — вот как это называется», — сказал Тамбиев.

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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился четвёртый матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Адмирал» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

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