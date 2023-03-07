Игрок «Ак Барса» Вадим Шипачёв стал первым нападающим, сыгравшим 900 матчей в КХЛ, сообщает пресс-служба казанской команды.

Также сообщается, что 35-летний форвард стал вторым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, преодолевшим отметку в 900 игр. Первым был Евгений Бирюков, который лидирует в лиге по сыгранным матчам (966). Вадим за свою карьеру в КХЛ набрал 863 (271+592) очка.

Шипачёв является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА.

Вадим Шипачёв в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 68 матчей, в которых набрал 45 (9+36) очков. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина нападающий после трёх сыгранных встреч отметился одной результативной передачей.