Дементьев: «Вашингтон» начал перестройку, в этом случае пропуск плей-офф — обычная история

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил игру «Вашингтон Кэпиталз» в последних матчах.

«Мне кажется, что «Вашингтон» начал плавную перестройку своей организации с включением большего количества молодых игроков в состав. Команда не потеряла ещё шансы на плей-офф, хотя провела больше матчей, чем конкуренты. Тем не менее эти поражения очень ощутимы. В этом сезоне через тяжёлые испытания проходит лидер команды, наш соотечественник Александр Овечкин. Потеря отца серьёзно сказывается на любом человеке. Но ему надо, невзирая ни на что, выходить и делать свою работу максимально хорошо.

Определённые причины такого результата присутствуют, «Вашингтон» также отдал одного из своих ведущих защитников – Дмитрия Орлова, состоялись и другие обмены. Клуб планирует плавную замену состава, чтобы молодые игроки получили больше опыта в НХЛ. Перестройка началась, и в этом случае непопадание в плей-офф – обычная история.

Если «Вашингтон» не выйдет в плей-офф, это будет удар по самолюбию Александра Овечкина? Александр Овечкин – максималист и в каждом сезоне ставит перед собой самые высокие цели. На сегодняшний момент он уже является обладателем Кубка Стэнли, и, думаю, следующей его целью должно стать покорение рекорда великого Уэйна Гретцки. Это должна быть цель номер один. Если сезон закончится раньше, то у Александра будет больше времени, чтобы залечить травмы и подготовиться к следующему чемпионату. И, повторюсь, для него сейчас очень непростой год», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

«Вашингтон» после 65 матчей набрал 68 очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.