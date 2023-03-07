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Нападающий «Адмирала» — о поражении от «Салавата»: нет времени раскисать — это плей-офф

Нападающий «Адмирала» — о поражении от «Салавата»: нет времени раскисать — это плей-офф
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Нападающий «Адмирала» Антон Берлёв прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (0:1).

«На самом деле, неплохая игра. Нам не надо расстраиваться: всё, забыли. Настраиваемся на следующий матч. Нет времени раскисать — это плей-офф.

Мой супермомент в концовке матча? Кто-то бросал, шайба отскочила. Я хотел как можно быстрее её забросить, но она перескочила — такое бывает.

Как так быстро удалось «Адмиралу» подтянуть дисциплину? Нас направили, подсказали. Это плей-офф, удаления решают всё, особенно на выезде. Поэтому постараемся продолжать дальше не удаляться, а, наоборот, лезть туда, чтобы они удалялись — заставлять соперника играть в меньшинстве», — приводит слова Берлёва сайт КХЛ.

«Салават» сравнял счёт в серии — 2-2. Следующий матч пройдёт через два дня, 9 марта. Команды сыграют в Уфе.

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