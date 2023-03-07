Защитник «Тампы» Хедман пропустит ближайший матч после столкновения с Андреем Свечниковым
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман пропустит ближайший матч клуба с «Филадельфией Флайерз» (в ночь на 8 марта в 3:00 мск) после столкновения с Андреем Свечниковым в игре с «Каролиной Харрикейнз» (0:6), сообщает журналист Крис Кренн в своём «твиттере» со ссылкой на слова главного тренера «молний» Джона Купера.
Купер надеется, что Хедман не пропустит длительное время и вернётся со дня на день. В предстоящей игре с «Филадельфией» его заменит Эрик Чернак.
Напомним, в начале второго периода матча регулярного сезона НХЛ с «Каролиной» защитник «Тампы» Виктор Хедман получил травму в столкновении с российским форвардом Андреем Свечниковым. После столкновения Хедман упал на лёд, сильно ударившись о бортик.
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