Кожевников — о ЦСКА: нормально играют, но допускают глупые ошибки. Надо ответственнее

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру ЦСКА в серии плей-офф Кубка Гагарина с «Северсталью».
«Нормально играют, но допускают глупые ошибки, поэтому надо ответственнее играть. Может быть, у них не тот настрой. Дальше нужно собраться и выигрывать — больше вариантов у армейцев нет. Ещё одна игра и уже 3:1 будет в серии — это тяжеловато. Поэтому надо выкладываться.
Какой совет? Они взрослые ребята, уже выигрывали Кубок. У них есть тренер, который там находится и видит, что надо подправить и где», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.
Напомним, накануне череповецкий клуб одержал волевую победу над армейцами 5:3 и ведёт в серии со счётом 2-1. Следующий матч серии плей-офф Кубка Гагарина между «Северсталью» и ЦСКА пройдёт 8 марта. Команды сыграют в Череповце.
- 7 марта 2023
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