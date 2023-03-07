Ротенберг — о поражении от минского «Динамо»: произошёл такой «чёрт побери» сегодня

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал сенсационное поражение от минского «Динамо» (2:4).

«Ожидали боевой игры, получили боевую игру. Допустили несколько ошибок, бились до конца, разберём ошибки, будем сильнее, вернёмся домой, родные стены нам помогут. Никто не говорил, что будет легко, сильный соперник. Произошёл такой «чёрт побери» сегодня, будем сильнее, надо брать следующую игру. Отдельная благодарность болельщикам, всех девушек с наступающим праздником.

Качество льда в прошлой игре и сегодня? Лёд одинаковый для всех.

Не жалею о решении убрать Жафярова и Волкова? Мы никогда не жалеем о решениях, это решение было правильным. У нас есть резервы, ребята вернутся злее и точно не будут играть спустя рукава.

Пресса предрекала 4-0, а счёт 2-2? Мы не читаем прессу, СКА сконцентрирован на своей игре.

Какой разговор поможет после поражения? Мы уважаем всех тренеров, следим за футболом. У нас своя история, не будем рассказывать всех секретов, только работа и дисциплина, остальное останется у нас внутри.

Что сделать СКА, чтобы склонить чашу весов? Засучить рукава и работать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.