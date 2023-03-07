Форвард «Ак Барса» Терехов: Купцов пошёл целенаправленно бить Галимова, это грязь

Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:4) и рассказал об эпизоде с пятиминутным удалением игрока нижнекамцев Сергея Купцова за силовой приём на Артёме Галимове.

«Сегодня был плохой настрой, недонастроились на игру. Но не скажу, что была недооценка соперника.

Что случилось после шайб «Ак Барса? Надо было удержать преимущество. Да, у них забил молодой игрок, но этот гол не должен был никак повлиять на нас. Случилось ненужное удаление в конце матча. Всё прошло как-то скомканно. Большинство сегодня не сработало. Надо реализовывать моменты.

Что было в эпизоде, когда при счёте 2:2 Артём Галимов попал под жёсткий толчок Сергея Купцова, и игрок «Нефтехимика» получил пятиминутный штраф? Я считаю, что это грязь, хорошо, что так обошлось. Я так понял, Галимов задел вратаря, а Купцов обратил на это внимание. У него как будто щёлкнуло в голове, и пошёл целенаправленно бить, метров пять бежал. Это грязь, он мог тяжёлую травму нанести, Галимов ударился головой в борт», — цитирует Терехова Metaratings.ru.

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Пятый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится в Казани 9 марта и начнётся в 19:30 мск.