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Зеграс забил шедевральный гол в ворота «Сиэтла», просунув клюшку себе между ног

Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс забил очередной шедевральный гол. В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» местный «Сиэтл Кракен» встречался с «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

На первой минуте второго периода великолепную шайбу забросил молодой форвард «Дакс» Тревор Зеграс. Форвард вышел на убойную позицию для броска и, просунув клюшку себе между ног, забросил шайбу в дальний от вратаря угол. Шайба прошла над «блином» голкипера «Сиэтла» Филипа Грубауэра, которого застал врасплох неожиданный финт форварда «уток».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне на счету Зеграса 54 (21+33) очка в 64 матчах. Нападающий известен своими неординарными финтами на льду и уже забрасывал лакросс-голы в НХЛ.