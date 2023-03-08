Герсонский — о ЦСКА: первый матч с «Северсталью» провели уверенно, но потом пошёл «кекс»

Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский высказался о прошедших матчах первой недели плей-офф КХЛ и порассуждал, кто из клубов целенаправленно готовился к матчам на вылет.
«Что касается Запада, то по первым матчам серий я сделал однозначный вывод, что к плей-офф целенаправленно и усиленно готовился «Локомотив». Понятно, что подготовка была и в СКА, но, похоже, не такая интенсивная, как у ярославцев. А преимущество, которое имеет питерская команда, помимо уровня мастерства, конечно, связано со средним возрастом. В первом матче более возрастное минское «Динамо» на опыте добыло победу, но далее восстановление происходит быстрее уже у армейцев. А вот по ЦСКА я пока однозначных выводов сделать не готов, надо посмотреть на следующие матчи серии с «Северсталью». Понятно, что какая-то подготовка велась, но насколько она правильно выполнена – пока не знаю. Первая встреча получилась очень уверенной со стороны москвичей, но потом пошёл «кекс», и такое чувство, что команду раньше, чем нужно, вывели на хорошее функциональное состояние. Также хочу посмотреть в дальнейшей динамике и на «Торпедо». Эта команда в регулярке играла в быстрый пас, что позволяет экономить силы, посмотрим, как будет в плей-офф. Вообще же, доскональные выводы можно будет сделать гораздо позже, потому что прохождение первого раунда плей-офф ещё ни о чём не говорит. Ведь на результат влияют и сумма исполнительского мастерства, и средний возраст команд.
Могу сказать, что «Авангард» выглядит более функционально подготовленным, чем «Сибирь», но не существенно. А ключевую роль в этой серии играет запас мастерства – омичи выполняют меньше работы, но она получается более качественной с точки зрения реализации моментов, это к вопросу о разной стоимости платёжной ведомости соперников. Что касается «Салавата Юлаева», то на него в первом гостевом матче во Владивостоке повлияла смена часовых поясов, банальная игра со временем. «Адмирал», на мой взгляд, гораздо легче перенёс этот момент. И был большой вопрос, смогут ли уфимцы на третьи сутки пребывания на Дальнем Востоке хорошо выглядеть в четвёртой игре серии. Смогли и победили. А ведь это тяжёлый период времени при смене часовых поясов, если к нему не готовиться. По «Ак Барсу». Команда Билялетдинова играет с запасом, она пока не так собранно действует, как могла бы. По всей видимости, тут либо не хватает концентрации внимания, либо казанцы не особо настроены на этого соперника и уверены, что пройдут его легко. Отсюда и ничейный счёт в серии на сегодняшний день», — цитирует Герсонского Betonmobile.ru.
ЦСКА уступает в серии с «Северсталью» со счётом 1-2. Четвёртый матч серии пройдёт сегодня, 8 марта, в Череповце. Начало матча — в 17:00.
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