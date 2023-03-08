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«Играли две равные команды». Форвард минского «Динамо» — о победе в четвёртом матче со СКА

«Играли две равные команды». Форвард минского «Динамо» — о победе в четвёртом матче со СКА
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Форвард минского «Динамо» Ник Меркли прокомментировал победу белорусского клуба в четвёртом матче серии со СКА (4:2).

«Хорошая, равная игра. В начале третьего периода счёт был 0:0, хотя в целом было много опасных моментов. Играли две равные команды. Нам очень понравилась атмосфера, как на льду, так и на трибунах. Болельщики оказывали нам невероятную поддержку. Это те моменты, ради которых мы и работаем всю жизнь.

Выиграли первую игру, потом проиграли две подряд. Понимали, что сегодня важно было победить. Выходил на лёд заряженным на победу. Сейчас будем восстанавливаться и готовиться к следующей игре. Если будем играть с такой самоотдачей, как сегодня, то имеем отличные шансы на победу в серии», — цитирует Меркли пресс-служба белорусского клуба.

Напомним, в третьем матче серии (0:4) Меркли отбывал дисквалификацию за оскорбление судей.

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