Мичков признан лучшим нападающим плей‑ин МХЛ
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Молодёжная хоккейная лига представила лучших хоккеистов раунда плей-ин сезона-2022/2023.
Лучшим нападающим признан хоккеист «Капитана» Матвей Мичков. 18-летний форвард провёл два матча серии с «Русскими Витязями», в которых забросил четыре шайбы и сделал две результативные передачи, набрав шесть очков. Матвей — лучший бомбардир и снайпер плей-ин. Показатель полезности – «+5». Он оформил два дубля подряд, в обоих матчах стал автором победных голов. Мичков нанёс девять бросков по воротам. «Капитан» впервые с 2015 года вышел в плей-офф и сыграет в 1/8 финала со «СКА-1946».
Лучшим вратарём признали Семёна Вязового из «Толпара». Лучший защитник — Никита Имишников из «Авто», лучший новичок — Арсений Маградзе из «Сибирских Снайперов».
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