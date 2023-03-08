Воробьёв — о 0:4 с «Автомобилистом»: могли бы долго сегодня играть и всё равно не забили

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:4).

«Прежде всего — женщин с праздником. По игре — ужасный гол пропустили в большинстве, не только забить не можем там, но и пропустили. Гол подломил нас немного, сверху второй, потом уже пытались переломить, но могли бы сегодня долго играть и всё равно не забили бы ни одного гола.

Почему не получилось отыграться в третьем периоде? Моменты были, в принципе, не было такого давления, как в прошлой игре. В большинстве моменты были, но только шайба, пересёкшая линию ворот, считается неберущейся. Имеем то, что имеем, готовимся к следующей игре.

Большинство? Сегодня уже было лучше, будем смотреть.

Выбор Карри, как замену Коробкина? Он может сыграть и на вбрасывании, это игрок, который может сыграть в тело, поставили в рабочее звено.

Синусоида в играх? Посмотрим, будем разбирать игру, делать выводы», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.