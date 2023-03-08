Воробьёв — о 0:4 с «Автомобилистом»: могли бы долго сегодня играть и всё равно не забили

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:4).
«Прежде всего — женщин с праздником. По игре — ужасный гол пропустили в большинстве, не только забить не можем там, но и пропустили. Гол подломил нас немного, сверху второй, потом уже пытались переломить, но могли бы сегодня долго играть и всё равно не забили бы ни одного гола.
Почему не получилось отыграться в третьем периоде? Моменты были, в принципе, не было такого давления, как в прошлой игре. В большинстве моменты были, но только шайба, пересёкшая линию ворот, считается неберущейся. Имеем то, что имеем, готовимся к следующей игре.
Большинство? Сегодня уже было лучше, будем смотреть.
Выбор Карри, как замену Коробкина? Он может сыграть и на вбрасывании, это игрок, который может сыграть в тело, поставили в рабочее звено.
Синусоида в играх? Посмотрим, будем разбирать игру, делать выводы», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 8 марта 2023
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