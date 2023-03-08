Илья Сорокин — второй в топ-5 претендентов на «Везину» по версии the Score

Североамериканский портал the Score представил топ-5 претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу Национальной хоккейной лиги.

В списке только один россиянин — вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. 27-летний хоккеист занял второе место в списке.

«Можно утверждать, что в этом сезоне Сорокин был лучше Линуса Улльмарка из «Бостона», но за эту награду голосуют генеральные менеджеры НХЛ, которые обычно опираются на традиционную статистику, а не на аналитику», — сказано в статье.

Лидером рейтинга является голкипер «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк. На третьем месте — вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, на четвёртом — голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер, на пятом — Филип Густавссон из «Миннесоты Уайлд».