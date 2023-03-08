ЦСКА установил клубный рекорд результативности в плей-офф КХЛ
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ЦСКА забросил девять шайб в ворота «Северстали» – это новый клубный рекорд результативности армейцев в плей-офф КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Предыдущее достижение ЦСКА – шесть шайб в ворота «Спартака».
В истории КХЛ это всего второй случай, когда одной команде удаётся забросить девять и более шайб в одном матче. Первый был зафиксирован 14 марта 2009 года, когда «Ак Барс» забил 11 голов «Авангарду».
Напомним, в Череповце завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Северсталь» принимала на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 9:3 одержали гости. Счёт в серии – 2-2. Пятый матч в серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Северсталью» пройдёт 10 марта. Команды сыграют в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.
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