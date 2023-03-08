Главный тренер «Торпедо» ответил на вопрос о состоянии своего сына, получившего травму

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над московским «Динамо» (5:4 ОТ) в розыгрыше Кубка Гагарина ответил на вопрос о состоянии своего сына Игоря Ларионова — младшего, получившего травму.
«Состояние Игоря Игоревича Ларионова? Завтра в клинике мы всё узнаем, сейчас пока рано делать какие-то выводы. Завтра узнаем, какой степени у него повреждение. Это всё, что я пока скажу», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Ларионов — младший в регулярке провел за нижегородцев 36 матчей, в которых набрал 28 (7+21) очков. В трёх матчах плей-офф 24-летний форвард отметился тремя результативными передачами.
Пятый матч в рамках розыгрыша Кубка Гагарина между «Торпедо» и московским «Динамо» состоится 10 марта в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:30 мск.
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