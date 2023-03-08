Кудашов – об удалениях Уила: разговариваем с ним и будем дальше разговаривать

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Торпедо» (4:5 ОТ) рассказал об удалениях нападающего бело-голубых Джордана Уила и о большом количестве пробросов.
«У Уила 14 минут штрафа за серию – это очень много? Согласен с вами. Мы разговариваем с ним и будем дальше разговаривать.
О’Делл неправильно сыграл при 3:2 в большинстве, привезя удаление? Это однозначно, потому что в большинстве нужно забивать, а не привозить удаления. Но со всеми бывает. Мы знаем, что «Торпедо» в меньшинстве играет быстро и агрессивно, стараясь убежать в атаку, поэтому говорили и настраивали ребят на то, чтобы они не делали опрометчивых действий, но всё равно.
Было много ненужных пробросов? Согласен. Плохо контролировали шайбу, и это перешло как в третий период, так и в овертайм. Бывают моменты, когда хотят сыграть гибрид, но не всегда это получается. А так вообще очень много доставляли шайбу вперёд вместо того, чтобы её контролировать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 8 марта 2023
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