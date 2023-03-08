Американский защитник «Динамо» рассказал, в чём команда добавит в серии с «Торпедо»

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл после поражения от «Торпедо» (4:5 ОТ) рассказал, в чём команда добавит в серии.
«Вообще никогда не бывает одной причины поражения в овертайме. Просто в этот момент мы стали играть немного слабее. Да и в целом «Торпедо» – это хорошая команда, и ей удалось сегодня выиграть.
При счёте 2:0 мы сыграли намного хуже, чем на первых минутах матча. Позволили сопернику начать контролировать шайбу, за счёт чего они приподняли голову. В следующих играх, когда мы будем вести в счёте, «Динамо» сыграет более жёстко и лучше в защите. Мы ни в коем случае не расслаблялись сегодня при игре в защите, но дали им забить свои голы. В следующих матчах мы постараемся вернуться к той игре в обороне, которую показали в третьем матче серии», — передаёт слова Менелла корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 8 марта 2023
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