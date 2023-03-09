Капризов не смог доиграть матч с «Виннипегом» из-за травмы

На стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этой игре одержали гости со счётом 4:2.

В середине третьего периода российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил травму и не смог продолжить матч. В борьбе за шайбу сзади на россиянина налетел габаритный защитник «Виннипега» Логан Стэнли, который всем весом навалился на Капризова и придавил его ко льду. Как сообщает журналист Майкл Руссо в своём аккаунте в соцсети, главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон заявил, что больше подробностей о характере травмы станет известно завтра, когда россиянин пройдёт медицинское обследование.

ВИДЕО

В прошедшей игре Капризов успел отдать результативную передачу. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 74 (39+35) очка в 65 матчах.