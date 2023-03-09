«Я пытался завершить силовой приём». Защитник «Виннипега» — о травме Капризова
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Защитник «Виннипега» Логан Стэнли прокомментировал эпизод, в котором он травмировал российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Россиянин покинул площадку до конца матча.
«Он остановился, я попытался завершить свой силовой приём, а затем просто упал на него сверху. Возможно, я немного потерял баланс. Я не ожидал, что Капризов упадёт. Просто неудачный эпизод», — цитирует Стэнли The Athletic.
По словам главного тренера «Уайлд» Дина Эвасона, характер травмы Капризова будет установлен завтра после медицинского обследования. В прошедшей игре Капризов успел отдать результативную передачу и помочь команде победить со счётом 4:2. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 74 (39+35) очка в 65 матчах.
Новость по темеКапризов не смог доиграть матч с «Виннипегом» из-за травмы
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