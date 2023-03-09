Российский голкипер Пётр Кочетков вызван из АХЛ в состав «Каролины»

Российский вратарь Пётр Кочетков вызван из АХЛ в «Каролину», сообщает пресс-служба клуба. Напомним, голкипер был отправлен в АХЛ в середине января, последний матч в НХЛ россиянин провёл 16 января с «Ванкувером».
В нынешнем сезоне Кочетков принял участие в 19 играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В среднем за матч российский вратарь отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,33. В декабре 2022 года Кочеткова признали лучшим новичком декабря в НХЛ.
В недавнем матче в АХЛ Кочетков стал автором заброшенной шайбы и заработал удаление до конца встречи за потасовку с полевым игроком соперника.
«Каролина» в текущем сезоне сыграла 62 матча и набрала 92 очка. «Харрикейнз» занимают второе место в Восточной конференции и в сводной таблице НХЛ.
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