Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский голкипер Пётр Кочетков вызван из АХЛ в состав «Каролины»

Российский голкипер Пётр Кочетков вызван из АХЛ в состав «Каролины»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский вратарь Пётр Кочетков вызван из АХЛ в «Каролину», сообщает пресс-служба клуба. Напомним, голкипер был отправлен в АХЛ в середине января, последний матч в НХЛ россиянин провёл 16 января с «Ванкувером».

В нынешнем сезоне Кочетков принял участие в 19 играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В среднем за матч российский вратарь отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,33. В декабре 2022 года Кочеткова признали лучшим новичком декабря в НХЛ.

В недавнем матче в АХЛ Кочетков стал автором заброшенной шайбы и заработал удаление до конца встречи за потасовку с полевым игроком соперника.

«Каролина» в текущем сезоне сыграла 62 матча и набрала 92 очка. «Харрикейнз» занимают второе место в Восточной конференции и в сводной таблице НХЛ.

Русские вратари устроили безумное шоу в Америке! Один — подрался, другой — забил гол! Русские вратари устроили безумное шоу в Америке! Один — подрался, другой — забил гол!
Новость по теме
Новиков: Кочетков — способный вратарь, но нельзя, чтобы он превращался в тафгая
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023