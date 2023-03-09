Главный тренер «Миннесоты» оценил состояние получившего травму Капризова

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон высказался о травме российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова. Специалист сообщил, что оценить степень тяжести повреждения можно будет лишь завтра, после прохождения россиянином медицинского обследования.

«Пока не знаю, что с Капризовым. Он смог сам уехать со льда… Если и можно найти какой-то позитив, то в этом. Кириллу предстоит обследование», — цитирует Эвасона пресс-служба клуба.

Напомним, Капризов получил травму в столкновении с защитником «Виннипега» Логаном Стэнли, который всем весом навалился на спину россиянина и придавил его ко льду. В прошедшей игре Капризов успел отдать результативную передачу и помочь команде победить со счётом 4:2. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 74 (39+35) очка в 65 матчах.