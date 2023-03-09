Главный тренер «Миннесоты» оценил состояние получившего травму Капризова

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон высказался о травме российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова. Специалист сообщил, что оценить степень тяжести повреждения можно будет лишь завтра, после прохождения россиянином медицинского обследования.
«Пока не знаю, что с Капризовым. Он смог сам уехать со льда… Если и можно найти какой-то позитив, то в этом. Кириллу предстоит обследование», — цитирует Эвасона пресс-служба клуба.
Напомним, Капризов получил травму в столкновении с защитником «Виннипега» Логаном Стэнли, который всем весом навалился на спину россиянина и придавил его ко льду. В прошедшей игре Капризов успел отдать результативную передачу и помочь команде победить со счётом 4:2. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 74 (39+35) очка в 65 матчах.
- 9 марта 2023
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
09:10
-
08:49
-
08:21
-
06:04
-
01:24
- 8 марта 2023
-
23:20
-
22:47
-
22:35
-
22:17
-
22:02
-
21:38
-
21:24
-
21:21
-
21:16
-
21:13
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:49
-
20:41
-
20:31
-
20:18
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:49