Главный тренер «Сан-Хосе» Дэвид Куинн оштрафован за оскорбление судей в матче с «Колорадо»

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Дэвид Куинн оштрафован на $ 25 тыс. за оскорбление судей, за которое специалист был удалён до конца матча с «Колорадо» (0:6), сообщает пресс-служба НХЛ. Деньги пойдут в фонд лиги.

Отметим, что в начале третьего периода главный арбитр матча пропустил нарушение за игру высоко поднятой клюшкой на звёздном защитнике «Сан-Хосе» Эрике Карлссоне. Швед с окровавленной губой проявил своё несогласие с решением судьи и швырнул свой шлем в направлении арбитра. Карлссон получил две штрафные минуты за неспортивное поведение и 10-минутный дисциплинарный штраф. Напомним, счёт к тому моменту уже был 6:0 в пользу «Колорадо».

«Сан-Хосе» занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции НХЛ. «Акулы» проиграли шесть из последних семи матчей.