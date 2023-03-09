Главный тренер «Сан-Хосе» Дэвид Куинн оштрафован за оскорбление судей в матче с «Колорадо»

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Дэвид Куинн оштрафован на $ 25 тыс. за оскорбление судей, за которое специалист был удалён до конца матча с «Колорадо» (0:6), сообщает пресс-служба НХЛ. Деньги пойдут в фонд лиги.
Отметим, что в начале третьего периода главный арбитр матча пропустил нарушение за игру высоко поднятой клюшкой на звёздном защитнике «Сан-Хосе» Эрике Карлссоне. Швед с окровавленной губой проявил своё несогласие с решением судьи и швырнул свой шлем в направлении арбитра. Карлссон получил две штрафные минуты за неспортивное поведение и 10-минутный дисциплинарный штраф. Напомним, счёт к тому моменту уже был 6:0 в пользу «Колорадо».
«Сан-Хосе» занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции НХЛ. «Акулы» проиграли шесть из последних семи матчей.
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