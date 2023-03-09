Сегодня, 9 марта, в Ярославле пройдёт пятый матч первого раунда Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Витязем». Начало матча — в 19:30 мск. Железнодорожники ведут в серии 3-1 и на домашнем льду постараются оформить выход в следующий раунд Кубка Гагарина.
«Чемпионат» предлагает угадать исход матча и пройти опрос: «Сможет ли сегодня «Локомотив» закрыть серию с «Витязем»?»
Ранее команды не встречались друг с другом в плей-офф. Первый матч серии закончился в овертайме, победную шайбу на первой же минуте дополнительного времени забросил хоккеист «Витязя». Во втором матче серии «Локомотиву» удалось взять убедительный реванш со счётом 6:2. Для главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина это была первая победа в плей-офф у руля ярославской команды. Третья встреча завершилась в пользу железнодорожников — 4:0. Четвёртый матч ушёл во второй овертайм, где победу одержали хоккеисты «Локомотива» со счётом 3:2.
- 9 марта 2023
-
15:10
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:32
-
11:06
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
09:10
-
08:49
-
08:21
-
06:04
-
01:24
- 8 марта 2023
-
23:20
-
22:47
-
22:35
-
22:17
-
22:02
-
21:38
-
21:24