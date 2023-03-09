Сегодня, 9 марта, в Ярославле пройдёт пятый матч первого раунда Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Витязем». Начало матча — в 19:30 мск. Железнодорожники ведут в серии 3-1 и на домашнем льду постараются оформить выход в следующий раунд Кубка Гагарина.

«Чемпионат» предлагает угадать исход матча и пройти опрос: «Сможет ли сегодня «Локомотив» закрыть серию с «Витязем»?»

Ранее команды не встречались друг с другом в плей-офф. Первый матч серии закончился в овертайме, победную шайбу на первой же минуте дополнительного времени забросил хоккеист «Витязя». Во втором матче серии «Локомотиву» удалось взять убедительный реванш со счётом 6:2. Для главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина это была первая победа в плей-офф у руля ярославской команды. Третья встреча завершилась в пользу железнодорожников — 4:0. Четвёртый матч ушёл во второй овертайм, где победу одержали хоккеисты «Локомотива» со счётом 3:2.