Двукратный обладатель Кубка Гагарина: «Сибирь» — крепкий орешек, они дадут бой «Авангарду»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что «Сибирь» ещё может побороться за победу в серии с «Авангардом». На данный момент омский клуб ведёт в серии со счётом 3-1.
«Это «Сибирь» не даёт «Авангарду» так много бросать или Омск сознательно бросает мало? Я думаю, что соперник не даёт бросать по воротам. «Авангард» — лучшая команда при розыгрыше лишнего, из-за этого такой процент эффективности бросков.
Последние три победы делают «Авангард» фаворитом на Востоке? Не стоит так говорить. Во-первых, серия ещё не закончена. Во-вторых, что бы ни произошло в первой серии, есть ещё и следующие. Если «Авангард» сумеет выиграть у «Сибири» со счётом 4-1, у них будет больше времени на восстановление, они допустят меньше травм и подойдут более подготовленными к следующей серии. Это факт. Чем меньше игр ты пройдёшь до финала, тем ты свежее, а на поздних стадиях каждая деталь сказывается. У «Авангарда» есть хорошая возможность завершить серию дома, но «Сибирь» — крепкий орешек. Я думаю, что они в любом случае будут сражаться до последнего, дадут бой», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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