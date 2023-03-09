Форвард «Ванкувера» Подколзин: Кузьменко здесь обожают, полгорода в его майках ходит

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин рассказал о своих взаимоотношениях с соотечественниками. В составе «Кэнакс» выступают нападающие Андрей Кузьменко, Илья Михеев и Виталий Кравцов.
«Я не могу сказать, что я прямо вот на уверенности приехал летом. Но во второй раз стало намного спокойнее. В первом кемпе переживал и грузился гораздо больше. А когда добавились Кузя и Михей, наоборот, стало гораздо комфортнее. Сейчас ещё Крава третий. По-другому себя ощущаешь. В первом сезоне я был здесь один, мне не хватало такого общения. Всех, кто приезжал в Ванкувер на гостевой матч, задалбливал: «Пойдём на ужин, пойдём на ужин». Даже с кем не был знаком. Представляю, что обо мне могли парни подумать (смеётся). А сейчас и внутри, и вне льда мы всё время вместе. Для меня это очень важно. Разгрузка психологическая.
Мы крайние нападающие, а значит — конкуренты? Так спорт такой. Все мы конкуренты, но это же не значит, что нам теперь кусаться между собой. Всё ж и так понятно. Над темой конкуренции только прикалываемся и друг друга поддерживаем. Зависит от тебя.
Кузьменко сразу стал любимцем публики? В этом плане он точно вне конкуренции. Кузя сам по себе весёлый парень. Влился моментом. Думаю, полгорода в его майках уже ходит. Но он берёт своей харизмой, в волну прямо свою попал и в этой теме ушёл далеко вперёд. Тем более он всегда за любой шум: надо сфотографироваться с собачками — пожалуйста, поменять болельщику шайбу на банан – да легко, с журналистами постоянно прикалывается. Причёска эта его ещё (смеётся). Он и открыт, и делает шоу, и забивает, и в интервью морит — вошёл в НХЛ как влитой. Конечно, его обожают. В плане медийки он молодец», — цитирует Подколзина «РБ Спорт».
В текущем сезоне на счету Кузьменко 57 (30+27) очков в 63 матчах за «Ванкувер».
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