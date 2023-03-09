Экс-игрок СКА: характер и самоотдача игроков «Динамо» перекрыли мастерство армейцев

Бывший защитник СКА, ЦСКА, «Спартака» Валерий Покровский оценил серию Кубка Гагарина между СКА и минским «Динамо».

«Всякое бывает, конечно, в хоккее. Но в последнем матче, который состоялся в Минске, СКА недооценил «Динамо». И огромное везение было на стороне хозяев: любой отскок, любой рикошет — всё в их пользу. Возможно, на этом фарт Минска закончился. Сегодня СКА сыграет в свой быстрый, агрессивный хоккей, мастеров там хватает, они должны решить исход матча. Хотя преимущество в моральном плане у динамовцев. Сравнять счёт в серии со СКА — огромный подвиг. Армейцам, с другой стороны, некуда отступать. Все понимают, что у них большой потенциал, но и давление на СКА большое. Поэтому пятая игра будет сложной. Мастерства у петербуржцев больше — надо его реализовать.

Чего армейцам не хватает в этой серии? Везения им не хватает, как это ни банально. Они переигрывают «Динамо», действуют собранно. Но у соперника большая самоотдача и характер. Получается, эти качества перекрывают мастерство игроков СКА. Если армейцы добавят воли, злости, включат другую передачу, то смогут подтвердить свой класс. Сейчас это не всегда получается», — приводит слова Покровского «РБ Спорт».

Пятая игра в серии СКА и минского «Динамо» пройдёт сегодня. Начало матча — в 19:30 мск.