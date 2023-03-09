Тамбиев: меня не пробить, ребята. Попробуйте, я посмотрю, как у вас получится

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) заявил, что готов к любым вопросам на пресс-конференции.
Журналист: Может, что-то вежливое спросить? Всё-таки гости…
Тамбиев: Да мне ровно. Хотите – спрашивайте жёстко. Меня не пробить, ребята. Попробуйте, я посмотрю, как у вас это получится, — передаёт слова журналиста и Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в сегодняшнем домашнем матче уфимцы уступали дальневосточникам по ходу встречи 0:3, но смогли спастись за девять секунд до конца третьего периода. В овертайме бросок Александра Шевченко принёс победу гостям.
Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» пройдёт во Владивостоке 11 марта. Игра начнётся в 10:00 мск. Если понадобится провести седьмую встречу, то она состоится в Уфе 13 марта и начнётся в 17:00 мск.
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