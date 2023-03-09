И. Никитин – о травме Аверина: ничего хорошего сказать не могу

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над «Витязем» (2:1 ОТ) оценил игру форварда Егора Коршкова и рассказал о травме Егора Аверина.

«Коршков? Егор ещё перед прошлым матчем говорил, что готов, но тогда мы не стали, а сегодня травма Егора Аверина спровоцировала его появление. Мы понимали, что ему будет непросто, но он сделал много неплохих вещей и заработал ключевое удаление.

Могу ли сказать что-то по травме Аверина? По срокам я прям сказать не могу, но ничего хорошего пока так.

Чехович и Елесин в запасе – это был риск? Любая игра и любой состав – это всегда риск. Мы не клали все яйца в одну корзину, мы рассчитывали на серию и прекрасно понимали, что может быть обратный результат, поэтому нужно, чтобы играли свежие ребята и при этом не пересидели. Мы верим в тех парней, которые вышли сегодня», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.