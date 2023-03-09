Гусев вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф КХЛ

В Санкт-Петербурге завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором СКА встречался на своём льду с минским «Динамо». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева. Счёт в серии – 3-2 в пользу армейцев.
Форвард армейцев Никита Гусев в матче отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Таким образом, 30-летний нападающий набрал 93-е очко в рамках Кубка Гагарина, обошёл Яна Коваржа (91 очко) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Топ-5 самых результативных игроков в Кубке Гагарина:
1. Сергей Мозякин – 172 очка;
2. Данис Зарипов – 128;
3. Вадим Шипачёв – 116;
4. Александр Радулов – 96;
5. Никита Гусев – 93.
Шестой матч серии плей-офф между СКА и минским «Динамо» пройдёт в столице Беларуси 11 марта и начнётся в 17:10 мск. При необходимости седьмая, решающая встреча будет сыграна в Санкт-Петербурге 13 марта и стартует в 19:30 мск.
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