Гусев вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф КХЛ

В Санкт-Петербурге завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором СКА встречался на своём льду с минским «Динамо». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева. Счёт в серии – 3-2 в пользу армейцев.

Форвард армейцев Никита Гусев в матче отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Таким образом, 30-летний нападающий набрал 93-е очко в рамках Кубка Гагарина, обошёл Яна Коваржа (91 очко) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Топ-5 самых результативных игроков в Кубке Гагарина:

1. Сергей Мозякин – 172 очка;

2. Данис Зарипов – 128;

3. Вадим Шипачёв – 116;

4. Александр Радулов – 96;

5. Никита Гусев – 93.

Шестой матч серии плей-офф между СКА и минским «Динамо» пройдёт в столице Беларуси 11 марта и начнётся в 17:10 мск. При необходимости седьмая, решающая встреча будет сыграна в Санкт-Петербурге 13 марта и стартует в 19:30 мск.