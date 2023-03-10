«Миннесота» рассказала, сколько пропустит Кирилл Капризов из-за травмы
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«Миннесота Уайлд» сообщила, что российский нападающий клуба Кирилл Капризов пропустит около месяца из-за травмы, которую он получил в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (4:2).
«Ожидается, что Кирилл Капризов пропустит от трёх до четырех недель из-за травмы нижней части тела», — говорится в заявлении клуба в «твиттере».
Напомним, Капризов получил травму в столкновении с защитником «Виннипега» Логаном Стэнли, который всем весом навалился на спину россиянина и придавил его ко льду. В прошедшей игре Капризов успел отдать результативную передачу и помочь команде победить со счётом 4:2. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 74 (39+35) очка в 65 матчах.
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