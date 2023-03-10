Артемий Панарин превзошёл достижение Яри Курри и Яромира Ягра

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин за два периода в матче с «Монреалем» трижды ассистировал своим партнёрам. Российский форвард оформил 29-й ассистентский хет-трик за восемь лет выступления в НХЛ.
По этому показателю российский форвард вышел на второе место среди крайних нападающих за восемь лет с момента дебюта в НХЛ. Первое место принадлежит Майку Босси (33), а Панарин повторил достижение Ги Лефлёра (29) и побил показатели Яри Курри и Яромира Ягра (по 28).
Также Артемий превзошёл результат Ильи Ковальчука по результативным передачам за карьеру в НХЛ (435 против 433). Лучшим российским асисстентом в истории НХЛ является Евгений Малкин — он опередил Сергея Фёдорова по этому показателю ещё в марте 2022 года.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ на счету Панарина 72 (19+53) очка.
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