Евгений Малкин вышел на первое место в истории «Питтсбурга» по числу штрафных минут в НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил малый штраф в первом периоде, после чего на его счету стало 1050 минут штрафа в 1045 играх в НХЛ. Таким образом он вышел на первое место в истории «Питтсбурга» по числу штрафных минут в НХЛ. Ранее рекорд клуба по штрафу принадлежал форварду Кевину Стивенсу (1048 минут в 522 матчах).
Среди действующих игроков «Пингвинз» на втором месте идёт нападающий Сидни Кросби (777 минут в 1172 играх), на третьем – защитник Крис Летанг (687 в 987).
Среди россиян в истории НХЛ Малкин занимает шестое место по числу штрафных минут. В топ-5 входят Андрей Назаров (1409 в 571 матче), Дарюс Каспарайтис (1379 в 863), Алексей Ковалёв (1304 в 1316), Алексей Житник (1268 в 1085) и Игорь Уланов (1151 в 739).
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