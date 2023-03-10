«Повеяло 1980-ми, давно не видел столько клюшек и краг на льду». Купер — о массовой драке

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер поделился эмоциями от массовой драки в матче с «Вегасом» (3:4 ОТ). В третьем периоде матча произошла массовая стычка, после которой сразу девять игроков (четыре со стороны «Тампы» и пять от «Вегаса») были удалены. Суммарно судьи выписали 122 штрафные минуты.
«Давненько не видел такой картины, с клюшками и крагами, разбросанными по льду. Повеяло 1980-ми. Эта потасовка придала нам импульс», — цитирует Купера пресс-служба «Тампы».
Отметим, что стычка произошла при счёте 3:1 в пользу «Вегаса». Благодаря этой потасовке хоккеисты «Тампы» получили необходимый эмоциональный подъём и сравняли счёт в матче в концовке третьего периода. Голом и двумя результативными передачами отметился российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров.
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