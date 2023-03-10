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А. Юдин: Душак мог избежать кровопролития, но поступил не по понятиям

А. Юдин: Душак мог избежать кровопролития, но поступил не по понятиям
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Экс-защитник СКА, тренер Александр Юдин прокомментировал пятый матч четвертьфинальной серии Западной конференции КХЛ между СКА и минским «Динамо».

«Серия, конечно, зрелищная выходит, эмоциональная, но слишком много неприятных ситуаций случается, травмоопасных даже. С первого же матча начались стычки, причем не всегда по делу – минских канадцев заносит, они откровенно грубят. И провокации просто нелепые: Яшкина во второй игре почем зря разукрасили, в пятом матче вот травмировали на ровном месте Бардакова, а с Хуснутдиновым – вообще фильм ужасов. Лупить клюшкой по лицу, когда видишь и понимаешь, что игрок уже лежит на льду – это просто низко и не по понятиям как в России, так и в любой другой хоккейной стране. Так делать нельзя, Душак мог избежать этого кровопролития и травмы у соперника. Вообще, Джо выглядит очень нервным, ему бы успокоиться и в хоккей играть. Хочется верить, что в шестом матче мы увидим чистую красивую игру, в которой победит сильнейший», — сказал Юдин «Чемпионату».

Напомним, в концовке второго периода защитник минчан Джозеф Душак промахнулся мимо шайбы и сразмаху ударил клюшкой по лицу нападающего СКА Марата Хуснутдинова. Судьи нарушения не усмотрели, а форвард СКА покинул площадку с разбитым лицом.

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