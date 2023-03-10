«Может, дерьмово получится». Бучневич – перед переводом на позицию центрального форварда

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич перед матчем с «Сан-Хосе» высказался о предстоящем дебюте на позиции центрального нападающего.

«Какой смысл сейчас спрашивать? Я не знаю, как получится. Может, дерьмово получится, может, хорошо. Кто знает?» — цитирует Бучневича журналист Лу Корач в своём аккаунте в соцсети.

По итогам матча Бучневич выиграл 9 из 15 вбрасываний и стал лучшим по этому показателю среди всех центрфорвардов «Блюз». После матча с «Сан-Хосе» (4:2) россиянин остался доволен своей игрой на точке вбрасывания.

«Неплохо, на вбрасываниях лучше, чем ожидал. Пару периодов было тяжело, не мог найти шайбу при выходах из зоны. Мы всё равно выиграли, и я всё ещё непобедимый в роли центра, это хорошо», — цитирует Бучневича журналист Лу Корач в своём аккаунте в соцсети.