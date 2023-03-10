Защитник «Нефтехимика» сравнил форварда «Ак Барса» Галиева с Овечкиным

Защитник «Нефтехимика» Евгений Кашников прокомментировал разгромное поражение в пятом матче серии с «Ак Барсом» (1:6) и свою стычку с лидером казанцев Александром Радуловым. Хоккеист также сравнил нападающего «Ак Барса» Станислава Галиева с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.
«Галиев забил нам уже четыре гола в серии? Если сравнивать с Овечкиным… Вся лига знает, как он действует, откуда он бросает. Но он продолжает забивать. Где-то перекрываем всё Галиеву. Ему не удаётся бросать, делает пас. У нас самоотдача полная. Хотим меньше удаляться. Мы больше на своей игре делаем акцент. Как правильно играть. Нам без разницы, кто против нас выходит. У нас своя тактика, которую мы стараемся поддерживать на протяжении всей игры. Да, не бывает игр без ошибок. Но надо делать выводы, выходить и доказывать на льду.
Стычка с Радуловым? Ничего такого не было по ходу матча. Было задание, оно у нас всегда такое, играть в тело. На Митякине было спорное удаление. Пошли какие-то разговоры. Эмоции надо контролировать», — цитирует Кашникова Metaratings.
Галиев в пяти матчах серии с «Нефтехимиком» забросил четыре шайбы и отдал результативную передачу.
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