The Athletic назвал главную цель Овечкина на оставшиеся три года контракта

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мыслями о комментариях капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по поводу изменений в клубе и о целях россиянина.

«Не принимайте комментарии Овечкина за отчуждённость. По словам его близких, он вовлечён в дела и находится на связи как никогда прежде. После этого сезона у него по контракту останется ещё три года, он мотивирован своей погоней за рекордом Уэйна Гретцки. Но прежде всего им движет желание побороться за второй Кубок Стэнли», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

Напомним, сейчас Овечкин отстаёт от Уэйна Гретцки на 78 голов. Россиянин забросил 816 шайб в Национальной хоккейной лиге, канадец — 894. Единственный Кубок Стэнли Овечкин выиграл в 2018 году.