The Athletic назвал главную цель Овечкина на оставшиеся три года контракта
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мыслями о комментариях капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по поводу изменений в клубе и о целях россиянина.
«Не принимайте комментарии Овечкина за отчуждённость. По словам его близких, он вовлечён в дела и находится на связи как никогда прежде. После этого сезона у него по контракту останется ещё три года, он мотивирован своей погоней за рекордом Уэйна Гретцки. Но прежде всего им движет желание побороться за второй Кубок Стэнли», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.
Напомним, сейчас Овечкин отстаёт от Уэйна Гретцки на 78 голов. Россиянин забросил 816 шайб в Национальной хоккейной лиге, канадец — 894. Единственный Кубок Стэнли Овечкин выиграл в 2018 году.
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