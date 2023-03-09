Овечкин прокомментировал свою беседу с генменеджером «Вашингтона» перед дедлайном НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о перестановках в команде перед дедлайном. Капитан «столичных» провёл встречу с генеральным менеджером «Кэпс» Брайаном Маклелланом. В ходе беседы специалист рассказал Овечкину своё видение перестройки «Вашингтона».
«Встречи с Маклелланом в его офисе продолжатся, но я уже гораздо лучше понял план во время бесед. Понимаю, почему это происходит, и вся команда понимает, почему это происходит», — приводит слова Овечкина The Athletic.
Напомним, 24 февраля «Вашингтон» обменял российского защитника Дмитрия Орлова и американского нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон Брюинз». После этого «столичные» задействовали в сделках ещё троих хоккеистов: Ларса Эллера, Эрика Густафссона и Маркуса Юханссона.
- 9 марта 2023
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