«Авангард» в овертайме сломил сопротивление «Сибири» и вышел во второй раунд плей-офф

В Омске на стадионе «G-Drive-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0). Таким образом, омская команда выиграла серию и вышла во второй раунд.
Первый период прошёл без голов. На 33-й минуте Семён Чистяков вывел омичей вперёд. За 20 секунд до завершения второго периода Тревор Мёрфи с передачи Александра Шарова сравнял счёт. На 42-й секунде третьего игрового отрезка Валентин Пьянов вывел новосибирцев вперёд. На 44-й минуте Владимир Ткачёв после паса Рида Буше восстановил равенство — 2:2. На 49-й минуте Дамир Шарипзянов с передачи Владимира Ткачёва забил третий гол. На 58-й минуте Михал Чайковски сравнял счёт. На третьей минуте овертайма Зият Пайгин принёс победу «Авангарду».
Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу омичей. «Сибирь» вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.
- 10 марта 2023
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