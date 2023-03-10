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«Авангард» в овертайме сломил сопротивление «Сибири» и вышел во второй раунд плей-офф

«Авангард» в овертайме сломил сопротивление «Сибири» и вышел во второй раунд плей-офф
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В Омске на стадионе «G-Drive-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0). Таким образом, омская команда выиграла серию и вышла во второй раунд.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Чистяков (Буше, Найт) – 32:04 (5x5)   1:1 Мёрфи (Шаров) – 39:40 (5x4)   1:2 Пьянов (Мёрфи, Шаров) – 40:41 (5x5)   2:2 Ткачёв (Буше) – 43:36 (5x5)   3:2 Шарипзянов (Ткачёв) – 48:49 (5x4)   3:3 Чайковски (Яковлев, Аланов) – 57:16 (5x5)   4:3 Пайгин – 62:22 (5x5)

Первый период прошёл без голов. На 33-й минуте Семён Чистяков вывел омичей вперёд. За 20 секунд до завершения второго периода Тревор Мёрфи с передачи Александра Шарова сравнял счёт. На 42-й секунде третьего игрового отрезка Валентин Пьянов вывел новосибирцев вперёд. На 44-й минуте Владимир Ткачёв после паса Рида Буше восстановил равенство — 2:2. На 49-й минуте Дамир Шарипзянов с передачи Владимира Ткачёва забил третий гол. На 58-й минуте Михал Чайковски сравнял счёт. На третьей минуте овертайма Зият Пайгин принёс победу «Авангарду».

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу омичей. «Сибирь» вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.

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