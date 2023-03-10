Видео гола, выведшего «Авангард» во второй раунд плей-офф КХЛ

Защитник «Авангарда» Зият Пайгин забросил победную шайбу в овертайме пятого матча серии первого раунда плей-офф с «Сибирью». Благодаря этому голу омичи выиграли четвёртую встречу в серии и вышли во второй раунд.
На третьей минуте овертайма Пайгин получил шайбу и нанёс мощный бросок от синей линии. Шайба попала точно в дальнюю девятку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился пятый матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0). Таким образом, омская команда выиграла серию и вышла во второй раунд.
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