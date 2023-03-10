Кудашов — о поражении: в хоккее не бывает ничего нелогичного. Значит, нам дальше повезёт

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после поражения в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Торпедо» (3:4 ОТ, 2-3).

«Отличная игра, и отличная серия складывается. Разницы с прошлым матчем не вижу, это были очень похожие встречи. Не скажу, что серия развивается нелогичным образом, потому что в хоккее не бывает ничего нелогичного. Значит, нам дальше повезёт. Серия же не кончается.

В овертайме сказались удаления. Удаления ломают игру. Ты больше устаёшь, больше обороняешься, а играть в атаке всегда легче», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0).